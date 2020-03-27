احم نفسك من كورونا .. زيادة الملح تقضي على الجهاز المناعي

مع انتشار فيروس كورونا المستجد يجب على الأفراد تقوية مناعتهم لمقاومة الفيروسات والميكروبات المنتشرة، حيث تظهر أعراض فيروس كورونا المستجد خلال 14 يوما.
وفي هذا السياق كشفت دكتور سهام سوقية عن علاقة الملح بالجهاز المناعي خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة إن الإفراط في تناول الملح ويمكن أن يضعف جهاز المناعة ويجعل من الصعب على جسمك مقاومة الالتهابات البكتيرية.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بما لا يزيد عن 0.2 أوقية من الملح يوميًا للحفاظ على الجهاز المناعي، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي ترفع من الجهاز المناعي.