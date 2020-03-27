AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احم نفسك من كورونا .. زيادة الملح تقضي على الجهاز المناعي

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:32 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
مع انتشار فيروس كورونا المستجد يجب على الأفراد تقوية مناعتهم لمقاومة الفيروسات والميكروبات المنتشرة،  حيث تظهر أعراض فيروس كورونا المستجد خلال 14 يوما.


وفي هذا السياق كشفت دكتور سهام سوقية عن علاقة الملح بالجهاز المناعي خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة ‏إن الإفراط في تناول الملح ويمكن أن يضعف جهاز المناعة ويجعل من الصعب على جسمك مقاومة الالتهابات البكتيرية. 


وتوصي منظمة الصحة العالمية بما لا يزيد عن 0.2 أوقية من الملح يوميًا للحفاظ على الجهاز المناعي، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي ترفع من الجهاز المناعي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمِ نفسك من كورونا.. 4 مشروبات صحية لـ تقوية الجهاز المناعي

تقوي جسمك ضد كورونا.. 15 نوع طعام تناولها بكثرة لزيادة المناعة

7 أعشاب مضادة لفيروس كورونا المستجد وتقوى جهاز المناعة

أكبر ثغرة لـ كورونا .. إزاى تطمن على مناعتك ضد الفيروس

خاف على نفسك.. 6 طرق للحماية من فيروس كورونا المستجد

توقف عنها فورا.. 5 عادات تضعف المناعة وتهددك بـ كورونا

ترشيحاتنا

بعد 40 ساعة حظر .. كيف ستختلف الإجراءات الجمعة والسبت ؟

سيغيب 4 أشهر.. محمد صلاح يضع كلوب في ورطة

الصحة العالمية: لا يوجد دواء لفيروس كورونا

زفاف الدي جي ياسر الحريري والأوكرانية داشا في حفل عائلي .. صور

من أصيب بداء كورونا.. خطيب المسجد الحرام يوصيه بـ5 أمور للنجاة

للوقاية من كورونا.. الطريقة الأمثل لتعقيم البيت في الحجر المنزلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد

هاني الناظر محذرا: 5 أخطاء نفعلها عند استخدام الكلور

للوقاية من كورونا.. الطريقة الأمثل لتعقيم البيت في الحجر المنزلي