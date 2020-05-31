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مرأة

أغربها الصداع.. 6 علامات تدل على تناول الكثير من الملح

الأحد 31/مايو/2020 - 07:31 م
الملح
الملح
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لمياء الياسين
قد يتسبب فرط تناول الأملاح فى العديد من المشاكل الصحية  مع مرور الوقت موقع  Bright Side يقدم قائمة بالعلامات الأكثر شيوعًا التى يجب أن تنتبهى لها يقدمها موقع برايت سايد


- تورم
عندما يبدأ جسمك في الاحتفاظ بمياه إضافية نتيجة تناول كميات كبيرة من الملح فقد تكونين مصابة بقدم منتفخة أو عين منتفخة في الصباح

-العطش المفرط
يساعد الصوديوم الموجود في الملح على توازن السوائل في جسمك. عندما تأكل الكثير من الملح يحتاج جسمك إلى المزيد من السوائل للمساعدة في التخلص من الملح الزائد حتى تعمل العضلات وأعضاء الجسم الأخرى  بشكل صحيح.

- التغيرات في التبول
إن استهلاك الكثير من الملح يجعل الكليتين تعملان لساعات إضافية للتخلص من السموم فى الجسم وعندما يكون هناك فقدان كبير للماء في الجسم ، ينخفض ​​إخراج البول ويتحول إلى اللون الأصفر الغامق والداكن .

- آلام العظام
عندما تأكل الكثير من ملح الطعام العادي ، لا تستطيع الكليتان طرده بالكامل ، وهذا يزيد من فقدان الكالسيوم بشكل كبير. يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم المزمن إلى  ضعف العظام ، ومشاكل في أسنانك ، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام.

- تشنجات العضلات
يعد الحفاظ على التوازن الصحيح بين الصوديوم والبوتاسيوم أمرًا بالغ الأهمية لصحتك لأن هذه العناصر الكيميائية مسؤولة عن تقلص العضلات.

- الصداع المستمر
يزيد استهلاك الصوديوم الزائد من حجم الدم بحيث يأخذ مساحة أكبر في الأوعية الدموية. يؤدي هذا التوسع في الأوعية الدموية إلى ارتفاع ضغط الدم و قد يؤدي إلى صداع شديد.


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