أغربها الصداع.. 6 علامات تدل على تناول الكثير من الملح

قد يتسبب فرط تناول الأملاح فى العديد من المشاكل الصحية مع مرور الوقت موقع Bright Side يقدم قائمة بالعلامات الأكثر شيوعًا التى يجب أن تنتبهى لها يقدمها موقع برايت سايد











عندما يبدأ جسمك في الاحتفاظ بمياه إضافية نتيجة تناول كميات كبيرة من الملح فقد تكونين مصابة بقدم منتفخة أو عين منتفخة في الصباح







يساعد الصوديوم الموجود في الملح على توازن السوائل في جسمك. عندما تأكل الكثير من الملح يحتاج جسمك إلى المزيد من السوائل للمساعدة في التخلص من الملح الزائد حتى تعمل العضلات وأعضاء الجسم الأخرى بشكل صحيح.





عندما تأكل الكثير من ملح الطعام العادي ، لا تستطيع الكليتان طرده بالكامل ، وهذا يزيد من فقدان الكالسيوم بشكل كبير. يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم المزمن إلى ضعف العظام ، ومشاكل في أسنانك ، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام.





- تشنجات العضلات

يعد الحفاظ على التوازن الصحيح بين الصوديوم والبوتاسيوم أمرًا بالغ الأهمية لصحتك لأن هذه العناصر الكيميائية مسؤولة عن تقلص العضلات.







- الصداع المستمر

