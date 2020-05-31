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رئيس الإذاعة المصرية يوضح المراحل التي مرت بها الإذاعة المصرية منذ نشأتها ..فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 10:18 م
الاذاعة المصرية
الاذاعة المصرية
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية ، إن مصر دولة رائدة في التاريخ دائما وحضارتها تجاوزت 7000 عام وبالتالي هي رائدة في العديد من المجالات ومن بينها الاعلام المصرى .

واضاف محمد نوار خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان يوم الحادي والثلاثين من مايو سنه 1934 كان بمثابة تاريخ جديد في دور مصر في العديد من المجالات من بينها الإذاعة المصرية .

واوضح محمد نوار ، أن الاذاعة المصرية استمرت من سنة 1934 حتى 1952 في تقديم الدور التنويري والتثقيفي والمعرفي الي أن جاءت ثورة يوليو 1952 .

وتابع : أن قادة الثورة وقتها أكدوا علي أهمية الإذاعة وأهمية الإعلام وقاموا بدعم الاذاعة المصرية بصورة غير مسبوقة وهذا اتضح في عدد الشبكات التي أنشئت ومنها صوت العرب وإذاعة الشرق الاوسط اذاعة القران الكريم حتى وصل عددها الى 8 شبكات  .

واستكمل : أنه يعمل علي تطوير الاذاعة وبدأ في تنفيذ هذا التطوير منذ عام وقام بتطوير اذاعة القران الكريم والتي استمر تطويرها 4 أشهر وقمنا بإلغاء البرامج المتشابهه وتطوير شبكة الشباب والرياضة  .



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