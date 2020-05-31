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أحمد موسى: أول رحلة طيران لي ستكون إلى المدينة المنورة ..فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 11:30 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أول رحلة طيران له إذا فتح الطيران ستكون إلى المدينة المنورة.

وأضاف أحمد موسى أثناء تقديمه برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "المسجد النبوي شهد توافد المصلين لأداء صلاة الفجر لأول مرة منذ 75 يوميا".

وتابع أحمد موسى "مشهد صلاة الفجر في المسجد النبوي يبكي من السعادة، وإن شاء الله تتم إقامة الصلاة فى الحرم المكي قريبًا".

وأعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أمنيته بأن تقام مناسك الحج خلال العام الجاري حتى ولو بأعداد قليلة.

وكانت وزارة الشئون الإسلامية السعودية ذكرت في بيان، أن المصلين في المملكة العربية السعودية أدوا صلاة الفجر لهذا اليوم الأحد  في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض تنفيذًا للأمر السامي الكريم، وسط مشاعر البهجة التي ارتسمت في وجوههم، والسرور يخالط أفئدتهم وألسنتهم تلهج بالحمد والشكر لله – عز وجل – والثناء عليه – بأن يسر لهم العودة إلى مساجدهم كي تطمئن قلوبهم بذكر الله ، وتسعد نفوسهم بلقاء ربهم في أجواء روحانية إيمانية.

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