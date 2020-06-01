اصطدم به حفار.. السيطرة على حريق خط غاز بالعياط

سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق بخط الغاز في العياط والذي نتج عنه احتراق حفار تابع لشركة الغاز.





تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق بخط الغاز القادم من الصف للعياط، انتقلت قوات الحماية المدنية علي الفور بدعم من قوات مركز العياط حيث قامت القوات برئاسة الرائد امام شغلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا من فرض كردون امني حول موقع الحريق وابعاد الاهالي عنه.





وتبين من التحريات برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث انه اثناء قيام حفار تابع لشركة الغاز باجراء عمليات تطيهر وصيانة لخط الغاز اصطدم به ما ادي لتحطم جزء منه ونتيجة للاحتكاك الصادر من الصدمة حدث شرر واشتعلت النيران بالخط.





اضافت التحريات انه فور اشتعال النيران تم ابلاغ شركة الغاز التي اغلقت الخط من محطته الرئيسية بالصف وتم السيطرة علي النيران تماما خلال ١٥ دقيقة، ولم يسفر عن اصابات او وفيات وادي لتفحم الحفار.





تم تحرير محضر بالواقعة واخطر اللواء طارق مرزوق مدير امن الجيزة للنيابة العامة للتحقيق.











