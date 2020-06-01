شفاء أول حالة كورونا بمستشفى الغردقة العام وتعافى 25 بالحميات

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان ب البحر الأحمر ، إنه تم شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الغردقة العام، وأن هناك 25 حالة تم شفاؤها بمستشفى حميات الغردقة بعد أن تحولت حالتهم من ايجابية لسلبية، وبذلك يصبح عدد المتعافين بالكورونا من داخل مستشفيات الغردقة العام وحميات الغردقة 26 حالة .





وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن مستشفى حميات الغردقة صدر قرار من وزارة الصحة بتحويلها لمستشفى عزل أول مايو الجاري، وأن منذ استقبالها لحالات كورونا المستجد تحولت عينات 25 حالة حتى الآن من ايجابية لسلبية .





وأكد مدير صحة البحر الأحمر، أن الطاقم الطبى بمستشفيات البحر الأحمر وتحديدا حميات الغردقة، والغردقة العام، يقومون بمجهودات جبارة، ويبذلون ما فى جهدهم اتجاه مصابى كورونا لتحويل لاتمام شفائهم وتحويل عيناتهم من ايجابية لسلبية، مؤكدا أن قبل خروج أى حالة يتم عمل لها أكثر من مسحة، للتأكد من شفاء الحالة، مؤكدا أن ما يقوم به أفراد الطاقم الطبى داخل مستشفيات العزل مجهود جبار.





كان أعلن مصدر طبى من مستشفى حميات الغردقة ، الجمعة الماضية أن هناك 3 حالات جديدة تم شفائها من فيروس كورونا المستجد، بعد تحويل حالاتهم من ايجابية لسلبية، وقضاء فترة الحجر الصحى اللازمة داخل المستشفى.



