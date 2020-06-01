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أخبار العالم

في محاولة لإنقاذ اقتصادها.. استراليا تخفف إجراءات مواجهة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:38 ص
فتاتان تلتقطان صور
فتاتان تلتقطان صور لهما بسيدني
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محمد علي
قررت عدد من الولايات الأسترالية تخفيف اجراءات التباعد الاجتماعي والحظر المفروض على تحركات الناس، سامحة للمطاعم باستقبال عملاء أكثر، وذلك في توجه عام للفتح ورفع الإغلاق التدريجي، في محاولة كبيرة من الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المتراجع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية.

وتسجل أستراليا حوالي 7200 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ، و103 وفاة، وذلك فيما تقول الحكومة أن حالات الإصابة الفيروسية صارت تحت السيطرة.

وأعلنت الحكومة عن خطة من 3 خطوات للرفع التدريجي للعزل والقيود الاجتماعية بحلول شهر يوليو المقبل.

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وفي معظم ولايات أستراليا الآن، وخاصة نيو ساوث ويلز التي تعد من أكثر الولايات ازدحامًا، أصبحت المقاهي والمطاعم  تفتح أبوابها بشكل موسع، والسماح بتواجد 50 زبونًا في مكان يتسع لضعف العدد مثلا، بينما يُسمح لـ 20 ضيفًا بحضور جنازة، بعدما كان الأمر يقتصر في السابق على حضور 10 أشخاص فقط.

كما سُمح بإعادة فتح مناطق الجذب العامة، مثل حديقة حيوانات تاروندا بسيدني والمعارض الفنية والمتاحف والمكتبات. 

في ولاية فيكتوريا ، التي اتبعت النهج الأكثر حذرا لإعادة الفتح، حيث تفتح اليوم الإثنين المطاعم والمقاهي. 

تأمل أستراليا أن تؤدي إزالة القيود إلى تعزيز النمو الاقتصادي ، على الرغم من أن رئيس الوزراء  الأسترالي سكوت موريسون قال يوم الاثنين إنه ستكون هناك حاجة إلى حوافز إضافية مستهدفة.

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