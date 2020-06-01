بدون أدوية.. اجلس بهذه الطريقة وتخلص من الإمساك في دقائق

الامساك من المشكلات الشائعة التي يواجهها الكثير من الناس، وينتج عن تناول الأطعمة غير الصحية إلى جانب انخفاض الألياف، واستهلاك المياه المحدود والإجهاد، في حين أن هناك أدوية متاحة لعلاجها، فمن الجيد دائمًا إيجاد طرق فعالة وطبيعية لعلاج الإمساك، في حال كنت تبحث عن أحد هذه الحلول ، فإن توصية مدرب أسلوب الحياة Luke Coutinho تستحق الانتباه.





إذا كنت تعاني من الإمساك الشديد في الصباح ، استهلك بعض السمن النقي الصافي متبوعًا بالماء الدافئ واجلس في وضع القرفصاء.





وقد يكون هناك تمرين رائع يساعدك علي التخلص من الامساك بدون ادوية وهي طريقة رائعة لفتح الصدر والوركين وتقوية الجزء السفلي من الجسم لأنها تمد الفخذ والكاحلين والظهر. يعمل وضع القرفصاء على أوتار الركبة والعضلات وعضلات الساق.









طريقة للجلوس تساعدك علي التخلص من الإمساك :





* اجلس القرفصاء مع توجيه قدميك للخارج.

* يجب أن يكون كعبيك على الأرض.

* تأكد من وضع فخذيك على نطاق أوسع قليلًا من جسمك ، ثم انحنِ للأمام بين فخذيك.

* أثناء القيام بذلك ، ضع مرفقيك على ركبتيك مع راحتيك معًا وادفع برفق على ركبتيك ، مما يساعد على إطالة البطن.

* امسك لمدة 30 ثانية ، وتنفس برفق من خلال الأنف قبل تحريره