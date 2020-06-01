AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية.. اجلس بهذه الطريقة وتخلص من الإمساك في دقائق

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
الامساك من المشكلات الشائعة التي يواجهها الكثير من الناس، وينتج عن تناول الأطعمة غير الصحية إلى جانب انخفاض الألياف، واستهلاك المياه المحدود والإجهاد، في حين أن هناك أدوية متاحة لعلاجها، فمن الجيد دائمًا إيجاد طرق فعالة وطبيعية لعلاج الإمساك، في حال كنت تبحث عن أحد هذه الحلول ، فإن توصية مدرب أسلوب الحياة Luke Coutinho تستحق الانتباه. 

إذا كنت تعاني من الإمساك الشديد في الصباح ، استهلك بعض السمن النقي الصافي متبوعًا بالماء الدافئ واجلس في وضع القرفصاء. 

وقد يكون هناك تمرين رائع يساعدك علي التخلص من الامساك بدون ادوية وهي  طريقة رائعة لفتح الصدر والوركين وتقوية الجزء السفلي من الجسم لأنها تمد الفخذ والكاحلين والظهر. يعمل وضع القرفصاء على أوتار الركبة والعضلات وعضلات الساق.


طريقة للجلوس تساعدك علي التخلص من الإمساك :

* اجلس القرفصاء مع توجيه قدميك للخارج.
* يجب أن يكون كعبيك على الأرض.
* تأكد من وضع فخذيك على نطاق أوسع قليلًا من جسمك ، ثم انحنِ للأمام بين فخذيك.
* أثناء القيام بذلك ، ضع مرفقيك على ركبتيك مع راحتيك معًا وادفع برفق على ركبتيك ، مما يساعد على إطالة البطن.
* امسك لمدة 30 ثانية ، وتنفس برفق من خلال الأنف قبل تحريره
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون ملينات .. 4 حيل سريعة لمحاربة الإمساك

من الحبس الانفرادي إلى خبير رياضي.. بالصور 6 من تمارين الزنزانة

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 طرق بسيطة للتخلص منه فى أقل وقت

تمنحك راحة فورية .. 5 حيل سريعة للتخلص من ألم الركبة

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 حلول سحرية للتخلص منه فى دقائق

ترشيحاتنا

قرب البيت الأبيض.. متظاهرون يشعلون النيران في سيارات وبمقر اتحاد العمال الأمريكي

هل يتحرك الأهلي قانونيا ضد الزمالك بسبب لافتة القرن.. شوبير يكشف سر اجتماع الخطيب المؤخر

فيديوجراف| احذريه.. ما لا تعرفيه عن الحلزون

لمصلحة مين.. أحمد صلاح حسني يرد على شائعة إصابة أمير كرارة بكورونا

متكتبيش ورايا يا ست الكل.. دياب يفشل في تجربة الطبخ

أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 1-6-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول ظهور علني منذ تفشي الوباء.. ملكة بريطانيا تمارس رياضة ركوب الخيل

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور

بالشيفون المطرز.. وعد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور