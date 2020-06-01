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أخبار العالم

الجيش الليبي: تركيا أرسلت 11 ألفا من المرتزقة للقتال مع المليشيات المسلحة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:53 ص
تركيا أرسلت 11 ألف
تركيا أرسلت 11 ألف من المرتزقة لدعم الوفاق
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دعاء أبوهشيمة
كشف مصادر بالجيش الليبي، في تصريح لـ "العربية"، أن تركيا أرسلت 11 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا.

ووفقا لما نقلته العربية عن مصادر بالجيش الليبي فإن المرتزقة الذين يقاتلون مع الوفاق يتلقون رواتب من خزينة ليبيا.

وفي وقت سابق، كشف موقع إيطالي عن توجه طائرتين عسكريتين من اسطنبول التركية إلى مصراته الليبية، لنقل عدد من المرتزقة. 

وكان موقع إيطالي، متخصص في حركة الملاحة العسكرية، كشف عن تعقب طائرة تحمل علامة القوات الجوية الكينية غادرت اسطنبول متجهة جنوبا في اتجاه الأراضي الليبية. 

وقال الموقع الإيطالي، Italian Military Radar، إن هذه الطائرة تابعة لسلاح الجو التركي، ونقلت مرتزقة إلى ليبيا. 

وتابع أنه تم رصد رحلة قامت بها طائرة عسكرية أخرى من اسطنبول أيضا إلى مصراتة الليبية. 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف عن وجود عصيان في صفوف المرتزقة السوريين والأجانب، الذين أرسلهم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا مع الميليشيات المسلحة في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.
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