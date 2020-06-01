محافظ الدقهلية: استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم في كافة الشوارع

كلف الدكتور أيمن مختار الدقهلية عقب استئنافه لعملة صباح اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة بعد تعافيه من الإصابة بكورونا، منال الغندور السكرتير المساعد القائم بأعمال السكرتير العام للاشراف على انطلاق حملة مكبرة لأعمال النظافة ورفع التراكمات بالمنطقة المركزية بمحافظة الدقهلية والتى تشمل مركز المنصورة ومركز و مدينة طلخا وكلا من حى شرق وحى غرب مدينه المنصورة.
وقال محافظ الدقهلية،إن انطلاق هذه الحملة يأتى فى اطار متابعة العمل لتفعيل الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتى تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.
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وأكد محافظ الدقهلية ان هذه الحملات المكبرة سيتم تعميمها للارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين مؤكدا على ان يعمل جميع التنفيذيين بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية
وعلى جانب اخر اكد المحافظ ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه وصحة وحياه المواطنين.