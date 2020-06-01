AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية: استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم في كافة الشوارع

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:25 م
حملة للنظافة
حملة للنظافة
Advertisements
همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار الدقهلية عقب استئنافه لعملة صباح اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة بعد تعافيه من الإصابة بكورونا، منال الغندور السكرتير المساعد القائم بأعمال السكرتير العام للاشراف على انطلاق حملة مكبرة لأعمال النظافة ورفع التراكمات بالمنطقة المركزية بمحافظة الدقهلية والتى تشمل مركز المنصورة ومركز و مدينة طلخا وكلا من حى شرق وحى غرب مدينه المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية،إن انطلاق هذه الحملة يأتى فى اطار متابعة العمل لتفعيل الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتى تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

اقرء ايضا :

وأكد محافظ الدقهلية ان هذه الحملات المكبرة سيتم تعميمها للارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين مؤكدا على ان يعمل جميع التنفيذيين بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية 

وعلى جانب اخر اكد المحافظ ضرورة  استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع  ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة  لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه وصحة وحياه المواطنين.
محافظ الدقهلية: استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم في كافة الشوارع
محافظ الدقهلية: استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم في كافة الشوارع
محافظ الدقهلية: استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم في كافة الشوارع
محافظ الدقهلية: استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم في كافة الشوارع
محافظ الدقهلية: استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم في كافة الشوارع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية لـ رؤساء الوحدات المحلية: أولويات المرحلة استمرار أعمال التطهير

استمرار أعمال التطهير في الشوارع والميادين بالدقهلية

حملات مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين ورفع الأتربة ومخلفات القمامة

محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة صيانة المرافق بالشوارع والميادين

سكرتير عام محافظة الدقهلية يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة

الدقهلية تشن حملة تطهير للشوارع والميادين

ترشيحاتنا

متكتبيش ورايا يا ست الكل.. دياب يفشل في تجربة الطبخ

أحترم شعبها وحكومتها.. روجينا تنفى الإساءة لدولة الكويت

سنن الوضوء بالتفصيل.. 14 أمرا يستحب لك معرفتها

بعد إصابة 3 مذيعات بـ كورونا .. شاهد رسالة ريهام سعيد لهن

لمواجهة كورونا.. وصول طائرة مساعدات طبية من مصر للكونغو وزامبيا

في عيد ميلادها.. تعرف على اسم يارا وعمرها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. تعرف على طريقة عمل الباذنجان المخلل

في أول ظهور علني منذ تفشي الوباء.. ملكة بريطانيا تمارس رياضة ركوب الخيل

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور