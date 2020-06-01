محافظ الدقهلية: استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم في كافة الشوارع

وقال محافظ الدقهلية،إن انطلاق هذه الحملة يأتى فى اطار متابعة العمل لتفعيل الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتى تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.





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وأكد محافظ الدقهلية ان هذه الحملات المكبرة سيتم تعميمها للارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين مؤكدا على ان يعمل جميع التنفيذيين بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية



