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سيارات

نصائح مهمة يجب اتباعها عند غسيل السيارة بنفسك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:35 م
غسيل السيارة
غسيل السيارة
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اشرف عطية
يعتبر غسيل السيارات من الاشياء التي يقوم بها قائدي السيارات لتبقي نظيفة و لكن هناك عدد من النصائح المهمة التي يجب عليك اتباعها عند غسيل سيارتك بنفسك لتحافظ على الصاج و الطلاء و هي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح .

1- يجب أن تكون السيارة باردة و بعيدة تماما عن اشعة الشمس المباشرة لانها تضر الطلاء .

2-اختار شامبوهات مخصصة للغسيل لتحافظ علي الطلاء لان صابون المنزن يضر الطلاء.

3-عند الشروع في التنظيف قم برش بالماء في البداية  ثم استخدم قطعة إسفنج بعد وضعها في الماء ووضع الصابون الخاص عليها.

4- نظّف السيارة من السقف ثم نزولا إلى الأسفل.

5- استخدم قطع قماش خاصة بتنظيف السيارات، واحدة لتجفيف السيارة، والقطعة الثانية للتلميع.

6- اهتم بالتجفيف الكامل للسيارة، حتى لا يتأثر صاج السيارة ويصدأ.

7- بعد الانتهاء من غسيل السيارة، يجب السير بها قليلا في الهواء الطلق، حتى يجف الماء بالكامل.
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