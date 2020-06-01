نصائح مهمة يجب اتباعها عند غسيل السيارة بنفسك

يعتبر غسيل السيارات من الاشياء التي يقوم بها قائدي السيارات لتبقي نظيفة و لكن هناك عدد من النصائح المهمة التي يجب عليك اتباعها عند غسيل سيارتك بنفسك لتحافظ على الصاج و الطلاء و هي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح .
1- يجب أن تكون السيارة باردة و بعيدة تماما عن اشعة الشمس المباشرة لانها تضر الطلاء .
2-اختار شامبوهات مخصصة للغسيل لتحافظ علي الطلاء لان صابون المنزن يضر الطلاء.
3-عند الشروع في التنظيف قم برش بالماء في البداية ثم استخدم قطعة إسفنج بعد وضعها في الماء ووضع الصابون الخاص عليها.
4- نظّف السيارة من السقف ثم نزولا إلى الأسفل.
5- استخدم قطع قماش خاصة بتنظيف السيارات، واحدة لتجفيف السيارة، والقطعة الثانية للتلميع.
6- اهتم بالتجفيف الكامل للسيارة، حتى لا يتأثر صاج السيارة ويصدأ.
7- بعد الانتهاء من غسيل السيارة، يجب السير بها قليلا في الهواء الطلق، حتى يجف الماء بالكامل.
1- يجب أن تكون السيارة باردة و بعيدة تماما عن اشعة الشمس المباشرة لانها تضر الطلاء .
2-اختار شامبوهات مخصصة للغسيل لتحافظ علي الطلاء لان صابون المنزن يضر الطلاء.
3-عند الشروع في التنظيف قم برش بالماء في البداية ثم استخدم قطعة إسفنج بعد وضعها في الماء ووضع الصابون الخاص عليها.
4- نظّف السيارة من السقف ثم نزولا إلى الأسفل.
5- استخدم قطع قماش خاصة بتنظيف السيارات، واحدة لتجفيف السيارة، والقطعة الثانية للتلميع.
6- اهتم بالتجفيف الكامل للسيارة، حتى لا يتأثر صاج السيارة ويصدأ.
7- بعد الانتهاء من غسيل السيارة، يجب السير بها قليلا في الهواء الطلق، حتى يجف الماء بالكامل.