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اقتصاد

المركزي الصيني يشتري قروض البنوك لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:27 م
البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
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رويترز
يبدأ البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع شراء قروض مصرفية أعطتها بنوك محلية لشركات صغيرة، وذلك في محاولة لتحفيز البنوك على إقراض ما يصل إلى تريليون يوان (140.18 مليار دولار) إلى شركات صغيرة في ظل جائحة فيروس كورونا.


قال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه سيستخدم حصة إعادة إقراض خاصة بقيمة 400 مليار يوان لشراء القروض، على أساس فصلي، من البنوك المؤهلة لذلك مثل البنوك التجارية في المدن والبنوك التجارية في المناطق الريفية والتعاونيات الريفية وبنوك القطاع الخاصة.


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وأضاف أن البنوك المؤهلة تحتاج لإعادة شراء القروض بعد عام ولن يتحمل بنك الشعب الصيني مخاطر الائتمان إذا صارت القروض رديئة.


ويتوقع البنك المركزي أن تساعد الخطوة في التحفيز على قروض مصرفية جديدة للشركات الصغيرة بقيمة تريليون يوان تقريبا.


وقال وين بين الخبير الاقتصادي البارز ببنك مينشينغ في بكين ”ستساعد هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنوك الصغيرة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وخصوصا الشركات الصغيرة.


”يساعد هذا أيضا البنوك الصغيرة على خفض أسعار الفائدة على القروض للشركات الصغيرة“.


وفي بيان منفصل، طلب بنك الشعب الصيني من البنوك تحويل تركيز أنشطتها من إقراض الشركات العقارية وأدوات التمويل الحكومية المحلية التي تمول مشروعات البنية التحتية إلى الشركات الصغيرة.
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