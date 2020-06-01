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برلمان

مستقبل وطن يفتتح المجمع الطبي الشامل في القاهرة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:43 م
مركز مستقبل وطن الطبي
مركز مستقبل وطن الطبي
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ماجدة بدوي- أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
افتتح حزب مستقبل وطن، مجمع العيادات الطبية الشاملة، "مركز مستقبل وطن الطبي" بالقاهرة، وتطبيقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" لإنشاء مركز طبي، يقدم خدمة طبية متميزة، بأسعار رمزية تناسب مع كل شرائح المجتمع. 

 ويقدم المركز، خدماته الصحية والطبية في كل التخصصات، حيث يضم، 12 عيادة للكشف في جميع التخصصات الطبية، فضلا عن عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة، تضم غرفة تعقيم خاصة بالأسنان، وكذلك معمل تحاليل.

ويضم مركز مستقبل وطن الطبي بالقاهرة  أحدث أجهزة التحاليل، ومركزا للأشعة مجهزا بأحدث التكنولوجيا في مجال الأشعة المقطعية،  وأشعة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات، فضلا عن عيادات النساء والولادة، والأطفال.
مستقبل وطن يفتتح المجمع الطبي الشامل في القاهرة
مستقبل وطن يفتتح المجمع الطبي الشامل في القاهرة
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