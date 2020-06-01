الشرقية تخصص رقم واتس اب للإبلاغ في حالة رفض استقبال حالات كورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تخصيص رقم واتس اب ( ٠١٥٥٠٠١٠٠٧٠) يعمل علي مدار الـ 24 ساعة لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين في حال عدم استقبال مستشفيات العزل الصحي لهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأكد المحافظ الشرقية على مروره المستمر على مستشفيات العزل بنطاق المحافظة وكلف وكيل وزارة الصحة بالمرور الدوري أيضا على تلك المستشفيات ورفع تقرير يومي موضح به السعه الإستيعابيه والأماكن الشاغره والمشغولة بالمستشفيات وموقف المستلزمات الطبية والإبلاغ فورا في حالة أي نقص فيها ،وكذلك التأكد من إنتظام تواجد الأطقم الطبيه والتعامل فورا مع حالات التقاعس أوالتخاذل في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للحفاظ على صحه وسلامة الجميع.

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كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع وكيل وزارة الصحه وتشديد الرقابة على بوابات المستشفيات بنطاق كل مركز ومدينة مع تكثيف حملات النظافه والتطهير والتعقيم المستمره على مدار اليوم.





وأعلن محافظ الشرقية عن تشكيل لجنه متابعة يومية للمستشفيات مشكلة من كافة الجهات المعنية والمنوطة بالتفتيش اليومي وبمشاركة الأجهزة الأمنية والرقابية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر أرصدة المستلزمات الطبية و تواجد الأطقم الطبيه وتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين والتحقق من الشكاوى الواردة من المواطنين أو الأطباء وحلها فورا.





وأشار المحافظ إلى أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد تقرر منع الإجازات الوجوبية وغير الوجوبية للأطقم الطبية نظرا لدورهم الهام والحيوي في ظل ما تواجهه البلاد من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.