اليوم..الجهاز المصرفي يفعل قرار مواعيد العمل الجديدة بالبنوك

يبدأ الجهاز المصرفي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، العمل بقرار البنك المركزي المصري الخاص بتعديل مواعيد العمل بالبنوك.
ووفقا لـ مواعيد العمل الجديدة والصادرة بقرار من اتحاد بنوك مصر و أكدتها تعليمات البنك المركزي المصري؛ فإنه من المقرر بدء العمل في تمام الساعة الثامنة صباحا حتي الثالثة عصرا.
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واعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد العمل الجديدة بالبنوك، والتي ستبدأ من الثامنة صباحا حتي الثالثة عصرا بالنسبة للموظفين.
وتستقبل فروع البنوك العملاء من الثامنة والنصف حتى الثانية بعد الظهر لتلقي استفساراتهم وأي عمليات بنكية تتم عبر الشباك البنكي.
أرجع قرار البنك المركزي الصادر أمس الاثنين؛ بتعديل مواعيد العمل بالبنوك؛ إلي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، إذ أن تلك التعليمات جاءت متوافقة قرارات رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين جزئيا من الثامنة مساءً حتي الخامسة من صباح اليوم التالي علي الطرق .