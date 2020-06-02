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أخبار العالم

البنتاجون: انتشار قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف مسئول كبير في وزرارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الثلاثاء، عن انتظار قوات الحرس الوطني ووحدات أمنية اخرى، للانتشار في العاصمة الأمريكية واشنطن. 

فيما ذكرت "سكاي نيوز عربية" أن عددا كبيرا من الحرس الوطني الأمريكي قد وصل إلى البيت الأبيض، لتأمينه من الاحتجاجات. 

وواصل عمداء المدن وحكام الولايات الأمريكية على مدار أمس إعلان حظر التجول أو تمديده في المناطق التي شهدت مظاهرات عنيفة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد رجل شرطة أبيض.

وأعلنت مدينتان في ولاية كاليفورنيا حظر التجول، وقال عمدة مدينة لونج بيتش إنه سيفرض حظر التجول من الساع الواحدة مساء في المناطقة التجارية ومن الرابعة مساء في بقية مناطق المدينة.

وقال العمدة جارسيا إن غالبية المجموعة الاحتجاجية كانت سلمية يوم الأحد لكن مجموعة صغيرة أحدثت فوضى. قال:"علي أن أخبركم ، أن ذلك كان مسيئا
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