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أخبار البلد

لعلاج كورونا.. 10 آلاف جنيه تكلفه يوم في الرعاية المركزة بالمستشفيات الخاصة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أرسل الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان، خطابا موجها، إلى الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، بناء على تعليمات رئيس الوزراء بضبط أسعار العلاج لكورونا بالمستشفيات الخاصة، عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها.

وجاءت موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بأن تكلفة العزل في القسم الداخلي تتراوح من 1500 إلي 3000 جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه، وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتي 7000 جنيه.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة مشيرة إلي تولي إدارتي العلاج الحر والتراخيض الطبية مسؤلية التنفيذ.

وجاء الخطاب بسبب العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج لكورونا بالمستشفيات والتى لا تتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة فقد تم تحديد الأسعار بشكل تقريبي .
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