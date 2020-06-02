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حوادث

الأموال العامة تضبط قضيتي اتجار في العملة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:36 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين "إتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة" ضبط فيهما "شخصين" بنطاق محافظتى "الجيزة، الدقهلية".


وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصرى) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصرى) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
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