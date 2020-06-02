الأموال العامة تضبط قضيتي اتجار في العملة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين "إتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة" ضبط فيهما "شخصين" بنطاق محافظتى "الجيزة، الدقهلية".





وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصرى) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصرى) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا.



