قبل ترويجها.. ضبط 12500 كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 12500 كمامة مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية.

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة أول الرمل" لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدمًا إحدى السيارات، حيث ضُبط بحوزته 12500 كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.







