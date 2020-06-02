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حوادث

قبل ترويجها.. ضبط 12500 كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:30 م
الكمامات
الكمامات
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 12500 كمامة مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية.
    
تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة أول الرمل" لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدمًا إحدى السيارات، حيث ضُبط بحوزته 12500 كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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