السبب الحقيقي لعدم ارتداء كيت تاج حماتها ديانا في يوم زفافها.. صور

9 أعوام مرت على زفاف كيت ميدلتون والأمير ويليام، والذي عقد في عام 2011 في حفل أسطوري تابعه الملايين حول العالم، ويعد هذا الحفل الأكثر شهرة منذ حفل زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز، ولكن كيت خيبت التوقعات بعدم ارتداءها لتاج حماتها ديانا يوم زفافها.





ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، رأى العديد من الخبراء الملكيين أن كيت كانت سترتدي تاج حماتها ديانا يوم زفافها، وعلى الرغم من عدم وجود اختلاف بين تاجي ديانا وكيت يوم زفافهما إلا أن كيت لم ترتدي تاج حماتها.





ارتدت كيت تاج تيارا من كارتييه، وهو تاج مستعار من الملكة إليزابيث، ويعد أكثر بساطة من تاج الأميرة ديانا، ويتميز بأنه مرصع بالماس ومصنوع من البلاتين.









أما تاج الأميرة ديانا كان اكبر حجما ومرصع بتصاميم على شكل الزهور، وعلى عكس تاج كارتييه فهو مصنوع من معادن مختلفة وتزين بزهور مرصعة بالماس، وأوراق الشجر، ومرصع بالفضة أيضا.





ولم ترتديه كيت في زفافها لأن هذا التاج المذهل ليس تاجا ملكيا، لأنه ينتمي إلى عائلة سبنسر (عائلة الأميرة ديانا)، ويعتقد أنه يعود إلى عام 1838 وكان ملك فرانسيس، وامتلكته السيدة سارة سبنسر ثم ظل إرثا للعائلة.





وارتدت شقيقات ديانا هذا التاج في حفل زفافهما أيضا، وهما السيدة جين والسيدة سارة، ولم يتم ارتداء التاج منذ وفاة الأميرة ديانا، ولكن تم عرضه في أكثر من معرض مع فستان زفافها.