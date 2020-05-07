كيت ميدلتون تطلب من متابعيها نشر صورهم أثناء أزمة كورونا.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، طلبت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير هاري ، رغبتها في مشاركة متابعيها صور لهم أثناء الحجر الطبي في محاولة منها لتخفيف حدة الملل على المواطنين ومشاركة قصصهم و بطولات بعضهم أثناء الحجر.





استجاب عدد كبير من متابعي الأميرة كيت كيدلتونو نشروا صورهم في المنازل ، و البعض الآخر نشر صورة أثناء العمل الذي تضمن الأطباء و ضباط الشرطة والمسعفين و غيرهم ممن كانوا مضطرين للخروج من أجل عملهم برغم تفشي المرض.





جاء من ضمن الصور التي التقطت ، صورة إحدى الطبيبات التي تحول وجهها إلى اللون الأحمر بسبب القناع الطبي التي كانت تضعه على وجهها طيلة الوقت ، و ذكرت أنها في ذلك اليوم عملت لمدة 22 ساعة متواصلة فكانت مرهقة و قررت تسجيل تلك اللحظة .





وأيضا صورة لجد و جدة ، قرروا أن يزوروا أحفادهم بعد غياب أكثر من شهرين بسبب كورونا، وظهرا الجدد و الجدة في الصورة يلوحون من خلف الزجاج لأحفادهم خوفا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا .





نالت تلك المبادرة التي قامت بها كيت غعجاب عدد كبير من المتابعين و شاركوا فيها بصورهم أثناء فترة العزل .









تعرضت بريطانيا لفترة إغلاق امتدت لأسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا بين المواطنين ، و فأعلنت الدولة فرض الحجر الصحي على المواطنين حفاظا على حياتهم .