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منوعات

كيت ميدلتون تطلب من متابعيها نشر صورهم أثناء أزمة كورونا.. صور

الخميس 07/مايو/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت بريطانيا لفترة إغلاق امتدت لأسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا بين المواطنين ، و فأعلنت الدولة فرض الحجر الصحي على المواطنين حفاظا على حياتهم . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، طلبت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير هاري ، رغبتها في مشاركة متابعيها صور لهم أثناء الحجر الطبي في محاولة منها لتخفيف حدة الملل على المواطنين ومشاركة قصصهم و بطولات بعضهم أثناء الحجر. 

استجاب عدد كبير من متابعي الأميرة كيت كيدلتونو نشروا صورهم في المنازل ، و البعض الآخر نشر صورة أثناء العمل الذي تضمن الأطباء و ضباط الشرطة والمسعفين و غيرهم ممن كانوا مضطرين للخروج من أجل عملهم برغم تفشي المرض. 

جاء من ضمن الصور التي التقطت ، صورة إحدى الطبيبات التي تحول وجهها إلى اللون الأحمر بسبب القناع الطبي التي كانت تضعه على وجهها طيلة الوقت ، و ذكرت أنها في ذلك اليوم عملت لمدة 22 ساعة متواصلة فكانت مرهقة و قررت تسجيل تلك اللحظة . 

وأيضا صورة لجد و جدة ، قرروا أن يزوروا أحفادهم بعد غياب أكثر من شهرين بسبب كورونا، وظهرا الجدد و الجدة في الصورة يلوحون من خلف الزجاج لأحفادهم خوفا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا . 

نالت تلك المبادرة التي قامت بها كيت غعجاب عدد كبير من المتابعين و شاركوا فيها بصورهم أثناء فترة العزل . 


كيت ميدلتون تطلب من متابعيها نشر صورهم أثناء أزمة كورونا.. صور
كيت ميدلتون تطلب من متابعيها نشر صورهم أثناء أزمة كورونا.. صور
كيت ميدلتون تطلب من متابعيها نشر صورهم أثناء أزمة كورونا.. صور
كيت ميدلتون تطلب من متابعيها نشر صورهم أثناء أزمة كورونا.. صور
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