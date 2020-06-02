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أخبار العالم

رغم المظاهرات.. نيويورك تعلن أقل حصية إصابات بـ كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ولايته سجلت أدنى معدل لتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الإطلاق.

وقال كومو إن ولاية نيويورك سجلت 58 حالة وفاة أمس، بزيادة طفيفة عن يوم الأحد، الذي سجلت فيه الولاية 54 حالة.

كما سجلت الولاية 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد وفيات يومي سجلته نيويورك منذ بدء تفشي الوباء.

وعلى جانب آخر، كان ترامب قد شن هجوما على كومو عبر تويتر، وقال:"لقد ضاعت نيويورك أمام اللصوص والسفاحين واليسار الراديكالي وجميع أشكال الحياة الأخرى والقذرين.. الحاكم يرفض قبول عرضي بطلب الحرس الوطني للسيطرة على الأوضاع.. تمزقت مدينة نيويورك إلى أشلاء".

وفي نيويورك، أمر الحاكم أندرو كومو، والعمدة بيل دي بلاسيو، أمس الاثنين، بحظر التجول من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحًا على ان يبدأ الحظر في الولاية اليوم الثلاثاء من 8 مساءً 

فيما أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء تمديد حظر التجول في المدينة بسبب  تصاعد الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.

وقال دي بلاسيو إن الحظر سيبدا الليلة وحتى نهاية الأسبوع.

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