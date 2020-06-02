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محافظات

للوقاية من كورونا.. ضبط 15 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطنطا .. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:04 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
اجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جولة تفقدية بشوارع طنطا وكورنيش الاستاد وعدد من مواقف السيارات بمدينة طنطا، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

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رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حي اول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.

أوضح محافظ الغربية، انه تم ضبط 15 شخصا بمدينة طنطا، خالفوا قرار ارتداء الكمامة، والمخالفات ما بين سيارات سرفيس وأجرة .

شدد المحافظ علي استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور لرصد السيارات المخالفة، وتوقيع الغرامات على المخالفين .

وأكد الدكتور رحمي علي سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.

يذكر أن الدكتور رحمي، أمر رئيس حي ثان طنطا باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة حيال بعض المحلات المخالفة لقرار. الغلق بشارع 306، وعلي الفور تم إحالة أصحابها للشرطه، كما تم غلق وتشميع إحدي المحلات بشارع الحلو .
للوقاية من كورونا.. ضبط 15 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطنطا .. صور
للوقاية من كورونا.. ضبط 15 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطنطا .. صور
للوقاية من كورونا.. ضبط 15 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطنطا .. صور
للوقاية من كورونا.. ضبط 15 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطنطا .. صور
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