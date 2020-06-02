AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:01 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
Advertisements
احمد علي
واصلت محافظة الغربية بمختلف المراكز والمدن تنفيذ قرارات الإزالة علي كافة التعديات الواقعة علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم وحسم مع المعتدين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، في بيان له اليوم، عن تنفيذ 28 قرار إزالة، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء علي مساحة 597 متر بمركز طنطا وحي اول وثان طنطا وحي اول المحلة الكبرى ومركز قطور ، وعدد 1 قرار ازالة لحالة تعد علي اراضي زراعية علي مساحة 19 سهم، و 3 قرارت ازالة لمخالفات بناء علي مساحة 590 متر ، و 17 قرار ازالة تعديات علي املاك الدولة علي مساحة 1610 متر بمركز سمنود 

وأضاف د. رحمي، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة فى المهد ل 5 حالات تعد علي اراضي زراعية علي مساحة 2 قيراط و 13 سهم بمركزي زفتي والسنطة.

كما أوضح محافظ الغربية أنه تم إزالة 6 مخالفات بناء علي مساحة 333 متر بمركزي قطور وطنطا .
تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية
تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية
تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 3 حالات تعد بناء مخالف وبدون ترخيص

إزالة فورية لـ 38 حالة تعد على أراضى زراعية بالغربية خلال يومين

إزالة 46 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

محافظ الغربية: إزالة 540 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. صور

حق الشعب.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

محافظ الغربية: إزالة 25 تعديا علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. النادي يقطع علاقته بتركي آل الشيخ والأخير يرد.. صفعة لحسام عاشور.. ومرتضى يعلق على قرارات الخطيب

بعد تغريمه 400 ألف جنيه.. موقف حسام عاشور من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم

لن تتوقع.. سعر حلق دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير

الأهلي يقرر إلغاء توصياته الخاصة بتنظيم مباراة اعتزال حسام عاشور

قبل تدهور حالتها الصحية.. رجاء الجداوى: الإصابة بكورونا صعبة جدًا.. فيديو

أحمد موسى عن تراجع إصابات كورونا اليوم: مطمئن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الليجن الأسود.. ساندى تتألق بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بملابس الوقاية من كورونا .. كارمن سليمان مع شقيقتها بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد

بفستان أنيق وحذاء رياضي .. رابعة الزيات تبهر متابعيها بإطلالة غريبة.. شاهد