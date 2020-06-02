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رياضة

لدعم النادي ماديا.. رئيس نادي طنطا يناقش فتح باب الاشتراكات والعضويات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:12 م
فايز عريبي رئيس نادي
فايز عريبي رئيس نادي طنطا
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حسام الحارتي
قرر مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي مناقشة فتح باب الاشتراكات والعضويات خلال المرحلة المقبلة وذلك لدعم موارد النادي ماديا عقب الأزمة التي تعرض لها بسبب توقف النشاط الرياضي .

ويرغب فايز عريبي في توفير الموارد المالية خلال الفترة المقبلة من أجل سداد رواتب العاملين واللاعبين وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس انتشار فيروس كورونا  مع اقتراب فتح الأندية منتصف الشهر الجاري .

وطالب وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بتدعيم موارد النادي  للخروج من تلك الأزمة المالية التي يمربها النادي.

ورفض فايز عريبي استئناف النشاط الرياضي هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر إعادة فتح الأندية تدريجا منتصف الشهر الجاري استعداد لإستئناف النشاط الرياضي من جديد .
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