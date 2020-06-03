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فن

في عيد ميلاده.. عبد العزيز مخيون تعرض لمحاولة قتل من زوجته

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، اليوم بعيد ميلاده 77 وهو أحد الفنانين الذين يتمتعون بموهبة كبيرة، حيث قدم كثيرًا من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية.

١- ولد عبد العزيز مخيون في الثالث من يونيو ١٩٤٣، في مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

٢- تخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل.

٣- التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجًا مسرحيًا.

٤- حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا.

٥- يعتبر من أبرز رموز حركة كفاية المعارضة.

٦- لديه 5 أبناء هم "مريم، عصماء، علياء، علي الدين، صلاح الدين".

٧- يشبهه الكثيرون بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ما جعله يجسد شخصيته في مسلسلات "أم كلثوم، إسماعيل ياسين، سعاد حسني".

٨- في عام ٢٠٠٥، تعرض مخيون لمحاولة قتل في منزله بحي المعادي وذلك على يد زوجته سحر أبو القاسم وعشيقها، حيث تعرض لـ٣٤ طعنة في أجزاء متفرقة من جسده، وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تماثل للشفاء.

٩- حكم على زوجته وعشيقها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما لإدانتهما بالشروع في قتله.

١٠- شارك مؤخرًا في إعلان مستشفى ٥٠٠ ٥٠٠ والذي يهدف لتخليد اسم الفنان الراحل أحمد زكي، من خلال إنشاء جناح يحمل اسمه بالمستشفى.

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