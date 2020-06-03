في عيد ميلاده.. عبد العزيز مخيون تعرض لمحاولة قتل من زوجته

٤- حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا.

٤- حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا.

٣- التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجًا مسرحيًا.

٣- التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجًا مسرحيًا.

٢- تخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل.

٢- تخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل.

٥- يعتبر من أبرز رموز حركة كفاية المعارضة.





٦- لديه 5 أبناء هم "مريم، عصماء، علياء، علي الدين، صلاح الدين".





٧- يشبهه الكثيرون بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ما جعله يجسد شخصيته في مسلسلات "أم كلثوم، إسماعيل ياسين، سعاد حسني".





٨- في عام ٢٠٠٥، تعرض مخيون لمحاولة قتل في منزله بحي المعادي وذلك على يد زوجته سحر أبو القاسم وعشيقها، حيث تعرض لـ٣٤ طعنة في أجزاء متفرقة من جسده، وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تماثل للشفاء.





٩- حكم على زوجته وعشيقها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما لإدانتهما بالشروع في قتله.



