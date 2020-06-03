أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل مشروب الأوريو

يشتهي الجميع تناول مشروبات شهية جاهزة كالتي اعتدنا على تناولها في الكافيهات ، ومنها مشروب الأوريو اللذيذ الذي يحبه الكبار و الصغار، ويمكنك تحضير عصير الأوريو في البيت بخطوات سهلة وبنفس نكهة الكافيهات .
إليكي طريقة عمل مشروب الأوريو في 10 دقائق
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مكونات مشروب الأوريو :
كوب من الآيس كريم بنكهة الفانيلا
كوب من الحليب
8 قطع من بسكويت أوريو
طريقة عمل مشروب الأوريو :
ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي
اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعمًا.
صبي المزيج في أكواب وزينيه بالكريمة والأوريو المفتت