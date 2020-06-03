أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل مشروب الأوريو

يشتهي الجميع تناول مشروبات شهية جاهزة كالتي اعتدنا على تناولها في الكافيهات ، ومنها مشروب الأوريو اللذيذ الذي يحبه الكبار و الصغار، ويمكنك تحضير

في البيت بخطوات سهلة وبنفس نكهة الكافيهات .