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مرأة

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل مشروب الأوريو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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رشا عوني
يشتهي الجميع تناول مشروبات شهية جاهزة كالتي اعتدنا على تناولها في الكافيهات ، ومنها مشروب الأوريو اللذيذ الذي يحبه الكبار و الصغار، ويمكنك تحضير عصير الأوريو في البيت بخطوات سهلة وبنفس نكهة الكافيهات . 
إليكي طريقة عمل مشروب الأوريو في 10 دقائق 

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مكونات مشروب الأوريو : 
كوب من الآيس كريم بنكهة الفانيلا
كوب من الحليب
8 قطع من بسكويت أوريو 

طريقة عمل مشروب الأوريو : 
 ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي
 اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعمًا.
 صبي المزيج في أكواب وزينيه بالكريمة والأوريو المفتت
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