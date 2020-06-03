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مرأة

علاجات منزلية للجلد بعد الخروج في الشمس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
مع الصيف  يتفاعل الجلد بطرق مختلفة مع الحرارة او الشمس حتى لو كان غالبية الناس في المنزل الآن ، فإنهم ما زالوا يشعرون بالحرارة ويحاولون البحث عن طرق للتغلب عليها. 

 فأن الجلد رقيق ويتفاعل بشكل مختلف مع المواسم المختلفة والظروف الجوية. بينما في الشتاء ، يصبح جافًا وقشاريًا ، الصيف يدور حول التعرق المفرط والدهون وكسر حب الشباب للبعض.

الشيء الآخر الذي يُرى بشكل متكرر في الطقس الحار ، هو حروق الشمس ، خاصة عند الخروج. ستلاحظ أنه يبدأ أولًا بإحساس حارق يتحول بسرعة إلى احمرار وتورم خفيف وألم. ثم ، عندما يبدأ الجلد في الشفاء ، يبدأ في التقشر. 


هذا هو الوقت الذي قد يشعر فيه بعض الأشخاص بالحاجة إلى إزالة القشرة من تلقاء أنفسهم ، بدلًا من تركها تحدث بشكل طبيعي. في حين أنه قد يشعر بعدم الارتياح ، من المهم ترك الحرق يشفى من تلقاء نفسه ، نظرًا لأن الانتقاء المستمر يمكن أن يجعله أسوأ.


ولكن لماذا تقشر؟
 ينتج الجلد الميلانين الذي يحميه من الأشعة فوق البنفسجية ، فإن التعرض المفرط للضوء فوق البنفسجي يمكن أن يضر بالدفاعات الطبيعية للبشرة على هذا النحو ، يُلاحظ أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يضر بالطبقة الخارجية من الجلد ، أو البشرة ، عن طريق حرق الخلايا. عندما يدرك الجلد ذلك ، يبدأ في التخلص من الخلايا التالفة ، لإفساح المجال للخلايا أو الجلد الجديد.

 في حالات حروق الشمس الشديدة ، سيحدث تقشير ولن يبتعد عنه. الشيءان الوحيدان اللذان يمكنك فعلهما هو تجنبه تمامًا ، أو تركه يتقشر بشكل طبيعي.

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* تذكر عدم تقشير بشرتك في هذه المرحلة. يمكن أن يؤدي التقشير إلى تفاقمه ، مما يؤدي إلى مزيد من الضرر للجلد. يكون الجلد رقيقًا للغاية عند الشفاء من حروق الشمس. إذا واصلت لمسه أو فركه ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى.

* قدمي بشرتك بكل الخير المرطب تحتاج إلى الحفاظ على الدورة الدموية عندما تكون خامًا وعطاء. مع ظهور الجلد الجديد ، لا يمكنك تركه يجف. لذا استمر في وضع زيت جوز الهند ، أو أي زيت طبيعي آخر يمكنه تهدئة المنطقة وتشكيل مانع للتسرب.


* ابحث دائمًا عن الخيارات الطبيعية ، بدلًا من الاعتماد على الأدوية والمراهم. يمكن أن يمنحك ضغط مكعب الثلج راحة فورية من الألم والانزعاج وأيضًا عند الشفاء ، كن حذرًا وبعيدًا عن الشمس.

 احرص دائمًا على وضع واقٍ من الشمس عندما يتعين عليك الخروج.
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