علاجات منزلية للجلد بعد الخروج في الشمس

مع الصيف يتفاعل الجلد بطرق مختلفة مع الحرارة او الشمس حتى لو كان غالبية الناس في المنزل الآن ، فإنهم ما زالوا يشعرون بالحرارة ويحاولون البحث عن طرق للتغلب عليها.





فأن الجلد رقيق ويتفاعل بشكل مختلف مع المواسم المختلفة والظروف الجوية. بينما في الشتاء ، يصبح جافًا وقشاريًا ، الصيف يدور حول التعرق المفرط والدهون وكسر حب الشباب للبعض.





الشيء الآخر الذي يُرى بشكل متكرر في الطقس الحار ، هو حروق الشمس ، خاصة عند الخروج. ستلاحظ أنه يبدأ أولًا بإحساس حارق يتحول بسرعة إلى احمرار وتورم خفيف وألم. ثم ، عندما يبدأ الجلد في الشفاء ، يبدأ في التقشر.









هذا هو الوقت الذي قد يشعر فيه بعض الأشخاص بالحاجة إلى إزالة القشرة من تلقاء أنفسهم ، بدلًا من تركها تحدث بشكل طبيعي. في حين أنه قد يشعر بعدم الارتياح ، من المهم ترك الحرق يشفى من تلقاء نفسه ، نظرًا لأن الانتقاء المستمر يمكن أن يجعله أسوأ.









ولكن لماذا تقشر؟

ينتج الجلد الميلانين الذي يحميه من الأشعة فوق البنفسجية ، فإن التعرض المفرط للضوء فوق البنفسجي يمكن أن يضر بالدفاعات الطبيعية للبشرة على هذا النحو ، يُلاحظ أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يضر بالطبقة الخارجية من الجلد ، أو البشرة ، عن طريق حرق الخلايا. عندما يدرك الجلد ذلك ، يبدأ في التخلص من الخلايا التالفة ، لإفساح المجال للخلايا أو الجلد الجديد.





في حالات حروق الشمس الشديدة ، سيحدث تقشير ولن يبتعد عنه. الشيءان الوحيدان اللذان يمكنك فعلهما هو تجنبه تمامًا ، أو تركه يتقشر بشكل طبيعي.





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* تذكر عدم تقشير بشرتك في هذه المرحلة. يمكن أن يؤدي التقشير إلى تفاقمه ، مما يؤدي إلى مزيد من الضرر للجلد. يكون الجلد رقيقًا للغاية عند الشفاء من حروق الشمس. إذا واصلت لمسه أو فركه ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى.





* قدمي بشرتك بكل الخير المرطب تحتاج إلى الحفاظ على الدورة الدموية عندما تكون خامًا وعطاء. مع ظهور الجلد الجديد ، لا يمكنك تركه يجف. لذا استمر في وضع زيت جوز الهند ، أو أي زيت طبيعي آخر يمكنه تهدئة المنطقة وتشكيل مانع للتسرب.









* ابحث دائمًا عن الخيارات الطبيعية ، بدلًا من الاعتماد على الأدوية والمراهم. يمكن أن يمنحك ضغط مكعب الثلج راحة فورية من الألم والانزعاج وأيضًا عند الشفاء ، كن حذرًا وبعيدًا عن الشمس.





احرص دائمًا على وضع واقٍ من الشمس عندما يتعين عليك الخروج.