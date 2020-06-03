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فن

تعليق غير متوقع من شقيق ياسمين عبد العزيز على زواجها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:09 ص
وائل عبد العزيز وياسمين
وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان وائل شقيق ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو جديد يتحدث فيه عن زواج شقيقته من الفنان أحمد العوضى والذى أثار حالة من الجدل الواسع فى الفترة الماضية وقرر بعدها حذف الفيديو. 

ووجه وائل رسالة إلى شقيقته خلال الفيديو قائلا : "فى البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا. 

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وأضاف وائل قائلا : وأهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكى العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي".
 
وأوضح عبد العزيز قائلا : "فى النهاية إنتى حرة واخترتى اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه ودى حياتك الخاصة وليكى مطلق الحرية في اختيارها". 

وكان أثار وائل حالة من الجدل الواسع منذ فترة بسبب علاقة شقيقته واحمد العوضى والتى أفشاها عبر السوشيال ميديا وكانت سببا فى هجوم كثير من النجوم عليه فضلا عن الدخول فى التراشق بالألفاظ مع الفنان أحمد العوضى. 

يذكر أن ياسمين عبد العزيز قدمت هذا العام مسلسل ونحب تانى ليه مع الفنان كريم فهمى وشريف منير وتأليف عمرو محمود ياسمين.  
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