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رياضة

أزمة الأهلى والزمالك وبيراميدز مستمرة.. الكاف يدرس سيناريوهات العودة.. والأندية لم تستعد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:17 م
الاهلى والزمالك وبيراميدز
الاهلى والزمالك وبيراميدز
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عبدالله هشام
تعيش الكرة المصرية فترة عصيبة بسبب توقفها منذ مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا وعدم تحديد موعد محدد لعودة الدورى أو لبدء التدريبات الجماعية.


على جانب آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تمسكه باستئناف بطولتي دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية.
 



 ووضع الاتحاد الأفريقي الأندية المصرية المشاركة في البطولتين في ورطة كبيرة، حيث إنه وحتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان وإيضاح معالم الفترة المقبلة بالنسبة للتدريبات الجماعية وبطولة الدورى المصري، ولن يقدر الأهلي والزمالك وبيراميدز على الاستعداد بطريقة كافية لخوض المنافسات القارية.


وحسب تقارير الصحف المغربية، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يدرس أن تكون مباراة الذهاب من بطولة دورى أبطال أفريقيا يومي 31 يوليو أو الأول من أغسطس، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 7 و8 أغسطس المقبل، وفي هذه الحالة تكون مباراة النهائي يوم 28 أغسطس.


بينما جاء السيناريو الثاني لعودة المسابقة؛ أن تقام مباراة الذهاب يوم 4 أو 5 أو 6 سبتمبر، وتكون مباراة العودة أحد أيام 11 أو 12 أو 13 سبتمبر، وتكون مباراة النهائي يوم 25 سبتمبر.


وبالنسبة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، فإن الكاف يدرس أن تقام مباريات نصف النهائي في أحد الأيام المحددة لنصف نهائي بطولة دورى الأبطال في السيناريوهات السابقة، على أن يكون النهائي يوم 23 أغسطس أو يوم 23 سبتمبر.


وكانت قرعة بطولة دورى الأبطال أسفرت عن مواجهات مصرية مغربية في دور نصف النهائي، حيث يواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي ويلعب الزمالك أمام الرجاء.


وفي بطولة الكونفيدرالية، يلعب فريق بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني، بينما يواجه فريق نهضة البركان منافسه حسنية أكادير.
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