شاهد.. زحام شديد من المواطنين أمام مكتب تموين فيصل

شهد مكتب تموين فيصل اليوم، تزاحم شديد علي المنافد، مما ادي لظهور طوابير أمام المكتب وادارات المديرية.

حيث ظهر المواطنون متجاهلين قرارات الحكومة ووزارة الصحة من الحفاظ على التباعد الاجتماعى ، واتخاذ الإجراءات الوقائية, للحد من انتشار فيروس كورونا واجرت عدسة صدى البلد ، جولة ميدانية و رصدت تكدس المواطنين على مكتب تموين فيصل ،





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وبدات الأجهزة الأمنية، في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية فى الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، سيتم الالتزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.





وأعلن رئيس الوزراء، الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة هي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة وإلا سيتم المنع من دخول تلك الأماكن واتخاء الإجراءات القانونية ضد المخالفين.