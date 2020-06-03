إحساس آمال ماهر حطنا في حتة تانية.. أمينة خليل تكشف كواليس مسلسلها «ليه لأ».. فيديو

كشفت الفنانة أمينة خليل ، كواليس مسلسل " ليه لأ" الذي تقوم ببطولته.





وقالت أمينة خليل في مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المسلسل ده قريب من قلوب فريق العمل".





وأضافت امينة خليل:" اشتغلنا على المسلسل في ظروف صعبة جدا ولكننا تعمدنا الانتهاء من العمل الدرامي بأفضل صورة للمشاهدين "، مضيفة: " سيتم عرض المسلسل غدا على منصة شاهد".





وتابعت أمينة خليل: "إحساس آمال ماهر في أغنية المسلسل حطنا في حتة تانية خالص، وآمال ماهر تمتلك إحساس كبير وشعرنا به جميعا".





وأكملت أمينة خليل: "هناك حالة من الترقب للمسلسل من الجمهور بعد الاستماع إلى أغنية مسلسل ليه لأ بصوت المطربة امال ماهر".



