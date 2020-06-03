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توك شو

إحساس آمال ماهر حطنا في حتة تانية.. أمينة خليل تكشف كواليس مسلسلها «ليه لأ».. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:57 م
امينة خليل
امينة خليل
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هاني حسين
كشفت الفنانة أمينة خليل،  كواليس مسلسل " ليه لأ" الذي تقوم ببطولته.

وقالت أمينة خليل في مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المسلسل ده  قريب من قلوب  فريق العمل".

وأضافت امينة خليل:" اشتغلنا على المسلسل في ظروف صعبة جدا ولكننا تعمدنا الانتهاء من العمل الدرامي بأفضل صورة للمشاهدين "، مضيفة: "سيتم عرض المسلسل غدا على منصة شاهد".

وتابعت أمينة خليل: "إحساس آمال ماهر في أغنية المسلسل حطنا في حتة تانية خالص، وآمال ماهر تمتلك إحساس كبير وشعرنا به جميعا".

وأكملت أمينة خليل: "هناك حالة من الترقب للمسلسل من الجمهور بعد الاستماع إلى أغنية مسلسل ليه لأ بصوت المطربة امال ماهر".

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