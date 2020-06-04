لتوفيرها للمصابين بكورونا.. برلماني يطالب بوقف صرف أدوية المناعة إلا بروشتة

طالب النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بعدم صرف الأدوية، خاصة المتعلقة بالمناعة خلال الفترة الحالية، إلا بروشتة، وتحت إشراف طبيب؛ وذلك للقضاء على أزمة سحب المواطنين للأدوية من الصيدليات دون مبرر، وتوفيرها لمصابي فيروس كورونا والمشتبه في إصابتهم.
واقترح رضوان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم توفير مخزون من بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا داخل كل مستشفى، على أن يتم الإبلاغ الفوري في حالة نقص أو انتهاء هذا المخزون، حتى تتكفل الوزارة بإرسال كميات أخرى، لتتمكن المستشفيات من مواجهة زيادة حالات الإصابة وعلاج المرضى.
وطمأن النائب، المواطنين، بعدم وجود نقص في بروتوكولات العلاج الخاصة بكورونا، كما تسعى وزارة الصحة لضخ أدوية المناعة بالصيدليات، محذرا إياهم من سحب الأدوية على حساب المحتاجين إليها من المصابين والمشتبه في إصابتهم.
ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ممثلي عدد من شركات الأدوية، بزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية، خاصة أدوية المناعة، وزيادة ضخها في الصيدليات؛ لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).