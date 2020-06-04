لتوفيرها للمصابين بكورونا.. برلماني يطالب بوقف صرف أدوية المناعة إلا بروشتة

طالب النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بعدم صرف الأدوية، خاصة المتعلقة بالمناعة

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ممثلي عدد من شركات الأدوية، بزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية، خاصة أدوية المناعة، وزيادة ضخها في الصيدليات؛ لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).