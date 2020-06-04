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مرأة

بالكمامة.. علا الفارس بإطلالة جديدة داخل سيارتها

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:14 ص
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة من داخل سيارتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: كم درجة الحرارة عندكم.؟.

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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي تيشرت باللون الأسود بأزار من المنتصف، مع ارتداء الكمامة باللون الأبيض، هو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا  على اكتافها  بشكل عشوائي وجذاب، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، والآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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