بالكمامة.. علا الفارس بإطلالة جديدة داخل سيارتها

شاركت الإعلامية الأردنية

صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة من داخل سيارتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

كم درجة الحرارة عندكم.؟.

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وظهرت

وهي ترتدي تيشرت باللون الأسود بأزار من المنتصف، مع ارتداء الكمامة باللون الأبيض، هو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.





وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على اكتافها بشكل عشوائي وجذاب، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما لم تتكلف فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، والآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.



