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مرأة

على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:32 ص
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.

تعد أنابيلا هلال من المذيعات العربيات التى تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها الطبيعى، حيث تحرص على اختيار اطلالاتها بعناية فائقة، فهى تتمتع بذوق راقى فى اختيار الفساتين و الملابس التى تظهر بها.

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تحرص أنابيلا هلال على مواكبة احدث صيحات الموضة و التنوع بين الإطلالات الكاجوال و الكلاسيك، فهى تفضل عدم السير على وتيرة واحدة فى الموضة و التجديد و التنوع دائما.

كما تقوم أنابيلا هلال بتنسيق الأحذية و الحقائب و الأكسسوارات التى تزيد من أناقتها و فخامة إطلالاتها و تمنحها لوك متكامل و مواكب لأحدث صيحات الموضة.




على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها
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