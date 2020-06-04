حبس أمريكية 5 سنوات.. حاولت تهريب هواتف لــ داعش لتصنيع القنابل

"داعش الإرهابي " ومحاولتها إرسال هواتف محمولة لعناصر التنظيم لاستخدامها في صناعة القنابل. قضت محكمة أمريكية بحبس سيدة 5 سنوات، عقب ثبوت تورطها في مساعدة تنظيم" ومحاولتها إرسال هواتف محمولة لعناصر التنظيم لاستخدامها في صناعة القنابل.





وأمرت المحكمة بحبس أليسون ماري شيبارد، 35 عاما، من فلوريدا، بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر يوم الجمعة الماضي، عقب اعترافها بمحاولة تقديم الدعم المادي لداعش، و استخدامها Facebook وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى في عام 2016 للتواصل مع عناصر أخرى دعموا الجماعة الإرهابية، وفقًا لوثائق المحكمة.

أبلغت عملاء التنظيم في يونيو 2017 أنها تستطيع شراء وشحن الهواتف لداعش. وقالت هيئة المحلفين في نص مبررات الحكم إن السيدة شيبارد استخدمت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي للانخراط في اتصالات مشفرة مع أشخاص من أنصار داعش ، و





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وتابعت هيئة المحلفين أن شيبارد اشترت بالفعل 10 هواتف في الشهر التالي وأعطتها لأحد وكلاء التنظيم في الولايات المتحدة، معتقدة أنها ستتم إحالتها إلى الشرق الأوسط واستخدامها في قنابل الضغط.





قصة أخرى

من جهة أخرى أقدمت شابة تُدعى هبة ممتاز الأزهري على محاولة طعن شرطي أمريكي بسكين في ولاية فلوريدا، لكنها أخفقت في محاولتها بعدما تملص منها الشرطي وأرداها قتيلة بالرصاص بمساعدة زملائه.





وبحسب قناة "العربية"، قال مسئولون أمنيون أمريكيون إن هبة الأزهري هي شقيقة الأمريكي محمد ممتاز الأزهري، الذي اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي في 24 مايو الماضي بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش والتخطيط لعمليات إرهابية في الولايات المتحدة.



