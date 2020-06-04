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تكنولوجيا

تسريبات جديدة لـ + Samsung Galaxy Note20.. كاميرا جبارة في الطريق

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:01 ص
تسريبات جديدة لـ
تسريبات جديدة لـ + Samsung Galaxy Note20.. كاميرا جبارة
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قسم التكنولوجيا
كشفت تسريبات جديدة  من داخل شركة سامسونج الكروية الجنوبية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، عن مواصفات أيقونتها المنتظرة بشدة منة قبل ملايين عشاق هواتف أندرويد المميزة ، وهو هاتف + Samsung Galaxy Note20، المتوقع إطلاقه رسميًا فى أغسطس المقبل، ولعل ابرز هذه التسريبات هى مواصفات الكاميرا لاجبارة التى ستقلب موازين التصوير فى عالم الهواتف الذكية.

Samsung Galaxy Note 20+ CAD-based render - Leaked Galaxy Note 20+ 5G camera specs reveal 13MP periscope, 50X zoom, more

وبحسب موقع phonearena التقني، سيأتى هاتف + Samsung Galaxy Note20 بشاشة قياس 6.9 بوصة وبمعدل تحديث 120 هرتز، بحواف صغيرة جدًا، بالإضافة لثقب صغير أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية، من أجل مكالمات الفيديو إلتقاط صور السيلفي.

Leaked Galaxy Note 20+ 5G camera specs reveal 13MP periscope, 50X zoom, more

و سيعمل هاتف + Samsung Galaxy Note20، بمعالج قوي من نوع Snapdragon 865 أو Exynos 992، وواجهة مستخدم One UI 2.1 الخاصة بسامسونج على نظام تشغيل Android 10.

كما سيحصل الهاتف على نظام تشغيل Anodrid 11 بعد أشهر قليلة من الإعلان عنه، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، وسيدعم تقنية الإتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

Samsung Galaxy Note 20+ CAD-based render - Leaked Galaxy Note 20+ 5G camera specs reveal 13MP periscope, 50X zoom, more

أما من ناحية الكاميرا ولعل هي الأبرز، سيحتوي هاتف + Samsung Galaxy Note20 على كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات خاصية التقريب البصري 50X، والتخلي عن معيار التقريب البصري 100X، الذى تم تزويده بهاتف  Samsung Galaxy S20 Ultra.

و أخيرًا من يتطلب هاتف بهذه المواصفات الجبارة بطارية عملاقة لضمان العمل لأطول فترة ممكنة، حيث سيمتلك + Samsung Galaxy Note20، بطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C.

Samsung Galaxy Note 20+ CAD-based render - Leaked Galaxy Note 20+ 5G camera specs reveal 13MP periscope, 50X zoom, more

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