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تكنولوجيا

لاعبون يركعون أمام أصنام.. لعبة ببجي تثير الجدل من جديد.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:00 ص
لاعبون يركعون أمام
لاعبون يركعون أمام أصنام..لعبة ببجي تثير الجدل من جديد
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كريم جمال
أثارت لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile الشهيرة الجدل من جديد، بعدما ظهر اللاعبون فيها وهم يركعون أمام أصنام فى أحدث إصدار من اللعبة، الأمر الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاعبو ببجي أنفسهم على منصات التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، لاستغرابهم من مغزى هذه اللقطة.

يأتى ذلك مع التحديث الجديد الذى حمل وضع الغابة الغامضة في خريطة Sanhok الشهيرة، والذى جاء بالعديد من الميزات أبرزها طعام الغابة والمنطاد الهوائى، والأصنام أو التماثيل المتواجدة التى تعطيك موارد من أسلحة وعلاجات، من خلال الركوع على ركبتيك ورفع يديك للأعلى من أجل موافقة الصنم على تزويدك بالعتاد الذى تحتاج إليه.

وهو الأمر الذى اعتبره الملايين تصرفا غير أخلاقي، ودعا الكثيرون لحذف اللعبة التى بدأت فى توجيه صغار المستخدمين تجاه أفكار لا تتناسب تمامًا مع التعاليم الدينية، إلا أن آخرين تعاملوا مع الأمر على أنه مجرد لعبة فقط، إلا أن النسبة الأكبر كانت من الغاضبين.

جدير بالذكر أن  لعبة ببجي موبايل الشهيرة PUBG MOBILE أطلقت وضع الغابة الغامضة Mysterious Jungle منذ 48 ساعة، وذلك بعد العديد من الإعلانات التشويقية التى كانت تبثها الشركة خلال الفترات الماضية.

وبحسب موقع gadgets التقني، يضيف تحديث ببجي jungle الجديد مجموعة من التماثيل الجديدة للحصول على المكافآت المختلفة واستخدامها فى إصلاح الخوذة والسترة الواقية، واستعادة الطاقة والصحة أيضًا، ويمكن اللاعبين من العثور على أماكن تواجدها عبر رؤيتها على الخريطة.

أما بالنسبة لطعام الغابة الذي يأتى به تحديث ببجي الجديد، فيمكن اللاعبين من العثور عليه فى جميع أنحاء خريطة سانهوك Sanhok، ويمكنهم سرقتها لتجربة التأثيرات الغامضة، حيث يمكنها التأثير على اللاعب وجعله يشعر بالدوخة، أو استعادة الصحة أو الطاقة.

أما بالنسبة للميزة الأخيرة وهى المنطاد، فسيسمح للاعبين بالتنقل على ارتفاع مناسب من الأرض واستطلاع ساحة المعركة ومعرفة أماكن العدو، مما يمكنه من الهجوم عليه بطريقة أفضل. 

كما أن الإصدار المحدث من اللعبة أصبح متاحًا بداية من اليوم على كل من أجهزة Android و Apple، ويبلغ حجمه 142 ميجابايت فقط.
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