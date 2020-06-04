الرقابة على الصادرات 24٪ تراجعا في واردات مصر خلال الربع الأول من 2020

ولفت التقرير أن الصين احتلت المركز الأول بقائمة أكبر الدول الموردة لمصر بقيمة 3.094 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.376 مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 1.167 مليار دولار.





واحتلت الهند المركز الرابع بقيمة 890 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 778 مليون دولار.





وشهدت واردات مصر من 5 قطاعات تراجعا ملحوظا، يأتي على رأسها الملابس الجاهزة بانخفاض 37% لتسجل 124 مليون دولار في مقابل 197 مليون دولار، يليها مواد البناء بنسبة 31% لتبلغ 2.585 مليار دولار في مقابل 3.765 مليار دولار.





وتراجعت الواردات المصرية من الحاصلات الزراعية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 27% لتسجل 2.51 مليار دولار في مقابل 2.823 مليار دولار





ومن الغزل والنسيج بنسبة 18% لتبلغ 904 مليون دولار في مقابل 1.107 مليار دولار، ومن الجلود والمنتجات الجلدية بنسبة 17% لتسجل 58 مليون دولار في مقابل 70 مليون دولار.