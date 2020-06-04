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اقتصاد

الرقابة على الصادرات 24٪ تراجعا في واردات مصر خلال الربع الأول من 2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هناك 5 دول استحوذت على 38.9% من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية بقيمة 7.305 مليار دولار خلال الفترة من ” يناير- إبريل 2020″.

وأضاف التقرير الذى حصل "صدى البلد على نسخة منه  ، أن واردات مصر غير البترولية  شهدت تراجعا خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 18.797 مليار دولار في مقابل 24.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض  نسبته 24%.


ولفت التقرير أن الصين احتلت المركز الأول بقائمة أكبر الدول الموردة لمصر بقيمة 3.094 مليار دولار،  تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.376 مليار  دولار،  ثم ألمانيا بقيمة 1.167 مليار دولار.

واحتلت الهند  المركز الرابع  بقيمة 890 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 778 مليون دولار.

وشهدت واردات مصر من   5 قطاعات  تراجعا ملحوظا، يأتي على رأسها الملابس الجاهزة بانخفاض 37% لتسجل 124 مليون دولار في مقابل 197 مليون دولار، يليها مواد البناء بنسبة 31% لتبلغ 2.585 مليار دولار في مقابل 3.765 مليار دولار.

وتراجعت الواردات المصرية من الحاصلات الزراعية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 27% لتسجل 2.51 مليار دولار في مقابل 2.823 مليار دولار

ومن الغزل والنسيج بنسبة 18% لتبلغ 904 مليون دولار في مقابل 1.107 مليار دولار، ومن الجلود والمنتجات الجلدية بنسبة 17% لتسجل 58 مليون دولار في مقابل 70 مليون دولار.
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