برشلونة ينفى إصابة ميسي





وكانت تقارير صحفية إسبانية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن ميسي عانى من إصابة عضلية خلال التدريبات، وقد يغيب عن مواجهة ريال مايوركا، بالدوري الإسباني، المقرر لها 13 يونيو الجاري.





وقال مصدر بنادي برشلونة في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، "إن ميسي شارك في تدريبات برشلونة بشكل طبيعي، ولم يشتك من أي إصابة، وجاهز لمواجهة ريال مايوركا".





يذكر أن رابطة الليجا، أعطت الضوء الأخضر مؤخرا، لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني بدءا من 11 يونيو، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

نفى نادي برشلونة الإسباني، ما تردد عن تعرض نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية في تدريبات الفريق.