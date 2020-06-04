الإمارات تفتح أجواءها.. السماح للمطارات الدولية بتسيير رحلات الترانزيت

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أمس، الأربعاء، أن البلاد اتخذت خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية من خلال الإذن لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية.









وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الهيئة إن الناقلات الوطنية خلال الأيام القادمة ستعلن التفاصيل ومستجدات الإجراءات المتعلقة بأنشطتها، وتم وضع إطار شامل وإرشادات لتطبيق التدابير المطلوبة في جميع مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، للتأكد من سلامة رحلة المسافر.

















وأوضحت أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.









وأضافت الهيئة ان قرار فتح المطارات لرحلات الترانزيت يشمل ثلاثة مطارات، هي أبوظبي ودبي والشارقة ومن خلال الناقلات الوطنية كطيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران التي ستقوم خلال أيام بالإعلان عن التفاصيل ومستجدات الإجراءات المتعلقة بأنشطتها.









وأشادت شركة العربية للطيران بالقرار، وقالت إنها ستواصل التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية لاتخاذ الخطوات المناسبة لتسيير الرحلات.