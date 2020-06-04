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أخبار العالم

السنغال: متظاهرون يشتبكون مع الشرطة احتجاجا على قيود فيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أضرم محتجون في العاصمة السنغالية (دكار) النار في إطارات السيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن، احتجاجا على حظر التجول الليلي المفروض منذ نحو 3 أشهر، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وذكرت قناة /روسيا اليوم/ أن الاضطرابات جاءت في (دكار) بعد احتجاجات مماثلة في مدينة (توبا) الثلاثاء الماضي؛ حيث أشعلت حشود النار في سيارة إسعاف وقذفت قوات الأمن بالحجارة وتعرضت بعض المباني الإدارية للنهب.
ولم تواجه حكومة السنغال معارضة كبيرة لتعاملها مع الجائحة، غير أن الاقتصاد تضرر بشدة بسبب إجراءات منها حظر التجول الليلي وحظر السفر بين الأقاليم.
وسجلت السلطات السنغالية حوالي 4000 إصابة بمرض (كوفيد-19) من بينها 45 وفاة، وكانت (دكار) و(توبا) وهما مركزان تجاريان، الأشد تضررا من تلك القيود.

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