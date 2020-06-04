الفيفا: عبدالله السعيد يدخل نادي المائة حتى لو تم إلغاء الدوري

أكد مسؤولو اتحاد الكرة ان أهداف عبدالسعيد لاعب بيراميدز خلال الموسم الحالى ستعتمد بشكل طبيعي حال الغاء المسابقة المتوقفه منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا .





ويأتى ذلك بعد تواصل اتحاد الكرة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لحسم مصير دخول عبدالله السعيد نادي المائة خلال الموسم الحالي حيث سجل 13 هدف ليكمل ال100 .





وأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم ان الاهداف التى تم تسجيها يتم احتسابها حتي إذا تم الغاء مسابقة الدورى لانها سجلت بالفعل وليس لها علاقة بالالغاء.





وينتظر اتحاد كرة القدم قرار الفيفا بشأن الإنتخابات المقبلة هل ينتج مجلس يستمر لمدة عام واحد فقط حسب القانون المصري واللجنة الاولمبية لأن الفيفا ليس لها علاقة بالاولمبياد .



