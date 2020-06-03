رئيس المصري: نرحب باستئناف الدوري.. ولا مانع من تتويج الأهلي حال إلغائه.. فيديو

قال سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إنه ليس هناك مانع من استئناف الدوري الممتاز، لكنه يتخوف من توابع هذا القرار على اللاعبين والمنظومة الرياضية فى مصر.
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وقال حلبية في برنامج لقاء خاص مذاع على قناة أون تايم سبورت:" عودة الدوري قرار الدولة وهى التي سترى ماذا سيحدث، لكن نحن نعطي المسئولين رأينا الاستشاري".
وأضاف:" استئناف المسابقة سيكون لها توابع، فأهلا وسهلا بعودة الدوري، لكن كيف سيعود اللاعبين المحترفين لأنديتها في ظل توقف الطيران، وإذا عادوا سيفرض عليهم فترة حجر صحي".
وتساءل حلبية:" ومن الذي سيضمن صحة اللاعيبن والأجهزة الفنية فيما يخص عدم إصابتهم بكورونا؟ ، كذلك نحتاج فترة إعداد تصل لـ6 أسابيع، ما يعني اننا سنعود للعب المباريات في نصف أغسطس، فمتى سننهي البطولة؟".
وتابع:" سهل جدا أن يعود هذا الدوري لكننا سنقضي على دوري الموسم المقبل، وإذا ألغيت المسابقة ليس هناك مشكلة في منح الأهلي اللقب، وهذا الكلام أول من قاله مرتضى منصور رئيس الزمالك".