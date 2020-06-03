رئيس المصري: نرحب باستئناف الدوري.. ولا مانع من تتويج الأهلي حال إلغائه.. فيديو

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كذلك نحتاج فترة إعداد تصل لـ6 أسابيع، ما يعني اننا سنعود للعب المباريات في نصف أغسطس، فمتى سننهي البطولة؟".

وإذا ألغيت المسابقة ليس هناك مشكلة في منح الأهلي اللقب، وهذا الكلام أول من قاله مرتضى منصور رئيس الزمالك".