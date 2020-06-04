الأطباء العرب ينظم دورة مجانية حول مهارات الطوارئ للأطباء غير المتخصصين

أعلن المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) التابع لاتحاد الأطباء العرب، عن تنظيم دورة حول مهارات الطوارئ للأطباء غير المتخصصين عبر الإنترنت مجانا، وذلك في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، واستكمالًا ودعمًا للدور البطولي للأطباء في مصر والعالم العربى.









وأوضح المعهد فى بيان أصدره اليوم، الخميس، أن الدورة تستهدف إعداد الأطباء غير المتخصصين للقيام بدورهم في رعاية المرضى من أقسام الطوارئ بعد انتشار فيروس كورونا، وتمكين أطباء الطوارئ الجدد والأطباء من التخصصات الأخرى من توفير رعاية عالية الجودة.









وتتضمن الدورة التدريبية محاضرات وورش عمل حول الأدوات المتقدمة اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، وأساسيات استخدام أجهزة التنفس الصناعى، التي تمثل العامل الحاسم في إنقاذ مرضى كورونا في المراحل المتأخرة.









كما تشمل الدورة محاضرات حول كيفية إدارة الكوارث، ووضع الخطط المناسبة حسب المرحلة، وتطبيق هذه الوسائل في أزمة "كوفيد 19"، وزيادة القدرة على التصدى للكارثة داخل المستشفيات.









وكان المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" نظم مؤخرا ندوة علمية مجانية عبر تطبيق "زووم" للمحادثات التفاعلية، عن أحدث بروتوكولات التغذية العلاجية لمرضى فيروس كورونا المستجد، خاصة الذين يعالجون داخل المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة.









وأكد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان أن اتحاد الأطباء العرب يقوم بدور توعوي للمجتمع والأطقم الطبية من خلال هيئاته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعريف الصحيح بالمشكلة وأبعادها، وتدريب الأطباء على كيفية محاربة الفيروس، وكيفية تشخيص الفيروس وسبل الوقاية منه.







