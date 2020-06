السبب كورونا.. مي عمر توجه رسالة مؤثرة لوالدتها فى عيد ميلادها

View this post on Instagram

Today is my mum's birthday ,and that's how we celebrated over a video call ! I miss being around my family. Can't wait till this is over. انهارده عيد ميلاد مامتي و دي اول مره مانحتفلش مع بعض و احتفلنا كان مكلمه فيديو ، بحبك يا أمى و صعب اوى منكنش مع بعض في يوم زي ده. ربنا يخليكي لينا و يحفظ اهلينا جميعا ❤