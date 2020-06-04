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فن

السبب كورونا.. مي عمر توجه رسالة مؤثرة لوالدتها فى عيد ميلادها

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:49 م
مى عمر
مى عمر
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محمد نحلة

وجهت مى عمر رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها، خاصة أنها لا تستطيع أن تحتفل به معها بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.


وكتبت عبر حسابها على إنستجرام":"انهارده عيد ميلاد مامتي و دي اول مره مانحتفلش مع بعض و احتفلنا كان مكلمه فيديو ، بحبك يا أمى و صعب اوى منكنش مع بعض في يوم زي ده. ربنا يخليكي لينا و يحفظ اهلينا جميعا ".


شاركت مى مؤخرا فى مسلسل "الفتوة"، و قالت إن دورها فى مالعمل  مختلف، وليس له نمط مثالي، وبه تناقضات كثيرة، لافتة إلى أن الفتاة فى هذا العمل تتأثر بمشاكل والديها، والتغيرات الحياتية التى تتعرض لها على مدار أحداثه.


وأضافت مى عمر، فى لقاء خاص عبر سكايب، ببرنامج " القاهرة الآن، المذاع على فضائية الحدث، طوال المسلسل تحاول البطلة الانتقام لوفاة والديها ، مشيرة إلى أن المشاهد الجيدة تكون بالتعاون بين الممثلين وتؤكد على قوة الممثل وتمكنه.


وتابعت أنها حضَّرت كثيرا جدًا لدورها فى مسلسل الفتوة لأنها أول مرة تقدم دور قديم فى تلك الحقبة الزمنية، مضيفة أن مشاركتها فيه تمثل أول لقاء يجمعها بالفنان ياسر جلال.


وأوضحت أن الفنان ياسر جلال شخص طيب وجدع ويحب الخير للناس ولا يتمنى الشر لأى أحد ولا يحقد على اى أحد، ويركز فى شغله فقط.


وأكلمت أنها انفصلت فنيًا عن زوجها المخرج محمد سامى فى العمل، بداية من عملها فى مسلسل ريح المدام، مؤكدة أنها أخذت رأيه فىا لمسلسل قبل البدء فيه.
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