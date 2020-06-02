حضَّرت كويس لمسلسل الفتوة.. مي عمر: ياسر جلال بيحب الخير للناس.. فيديو

قالت الفنانة مى عمر، إن دورها فى مسلسل الفتوة مختلف، وليس له نمط مثالي، وبه تناقضات كثيرة، لافتة إلى أن الفتاة فى هذا العمل تتأثر بمشاكل والديها، والتغيرات الحياتية التى تتعرض لها على مدار أحداثه.





وأضافت مى عمر، فى لقاء خاص عبر سكايب، ببرنامج " القاهرة الآن، المذاع على فضائية الحدث، طوال المسلسل تحاول البطلة الانتقام لوفاة والديها ، مشيرة إلى أن المشاهد الجيدة تكون بالتعاون بين الممثلين وتؤكد على قوة الممثل وتمكنه.





وتابعت أنها حضَّرت كثيرا جدًا لدورها فى مسلسل الفتوة لأنها أول مرة تقدم دور قديم فى تلك الحقبة الزمنية، مضيفة أن مشاركتها فيه تمثل أول لقاء يجمعها بالفنان ياسر جلال.





وأوضحت أن الفنان ياسر جلال شخص طيب وجدع ويحب الخير للناس ولا يتمنى الشر لأى أحد ولا يحقد على اى أحد، ويركز فى شغله فقط.





وأكلمت أنها انفصلت فنيًا عن زوجها المخرج محمد سامى فى العمل، بداية من عملها فى مسلسل ريح المدام، مؤكدة أنها أخذت رأيه فىا لمسلسل قبل البدء فيه.