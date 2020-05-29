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فن

ياسر جلال يكشف كواليس مسلسل الفتوة

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:47 م
ياسر جلال
ياسر جلال
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آيه عاطف

عبّر الفنان ياسر جلال، عن سعادته بالعمل في مسلسل "الفتوةوالنجاح الذي حققه العمل أثناء عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير٢٠٢٠.



قال ياسر خلال لـ "صدى البلد": تكرار العمل مع المخرج حسين المنباوي كان حلما بالنسبة لي منذ عملنا سويا فى فيلم "شد أجزاءللنجم محمد رمضان والعمل معه مميز جدًا كما أنه معروف عنه أنه من المخرجين المهمين والمميزين جدًا في صناعة السينما تحديدًا".


وتابع قائلًا: "وبدأ الأمر حين عرضت عليه التعاون معي في مسلسل لمس أكتاف وهو رحب جدا بالفكرة، وكانت التجربة ممتعة جدا وتعلمت منها الكثير ونجاح المسلسل يرجع لأنه هو المخرج ".



كما أضاف: "أما عن هاني سرحان فقد تعرفت عليه من شركة فنون مصر، وقد سمعت عنه كلاما جيدا جدا، الأمر الذي جعلني أتابع مسلسل الأب الروحي فور عرضه ولفت نظري جدا الكاتب وذلك بشهادة الجميع منهم  باهر دويدار، وهو كاتب واعٍ، لذلك تحمست كثيراللعمل مع وطلبت منه ذلك، وبالفعل ربنا كرمنا وعملنا مسلسلا عظيما وهو "لمس أكتافوذلك بشهادة الجمهور والنقاد".

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