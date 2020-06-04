المحاريث الهندسية: ننتظر قائمة الطلبات من هيئة الشراء الموحد لاستئناف استيراد المستلزمات الطبية

قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس ادارة شركة المحاريث الهندسية ، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، إن شركته قامت بالتسجيل فى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية لتمكن من استيراد المستزمات الطبية وتوريدها للقطاع الحكومى من خلال الهيئة.
وأضاف رضوان ،فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن المحاريث الهندسية كانت تقوم باستيراد المسلتزمات طبية و اجهزة رسم قلب و الكمامات الجراحية و أقمشة الجوانات الطبية للمرضى والاطباء و توريدها للمستشفيات الحكومية و لكن توقفنا عن الاستيراد الفترة الماضية حيث اصبح توريد هذه الاجهزة للقطاع الحكومى من اختصاص الهيئة المصرية للشراء الموحد و التموين الطبى وبالتسجيل فيها يمكن استئناف الاستيراد بناءا على قائمة من الطلبات التى تحددها الهيئة.
حول تأثير فيروس كورونا على المؤشرات المالية الشركة خلال الفترة الماضية أوضح رضوان ، أن شركته لجأت الى العمل فى مجالات غير تقليدية لتقليل التداعيات السلبية للفيروس على مبيعاتها وبالفعل شهدت ايرادات الشركة خلال ال9 اشهر الاولى من العام المالى الجارى نمو بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق له.
تابع " تستهدف الموازنة التقديرية للشركة لعام 2020/2021 تحقيق ايرادات 155 مليون جنيه مؤكدا نعمل على تقليل اى خسائر ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة" .
وتعمل شركة المحاريث الهندسية احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية فضلا عن بتوزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة.