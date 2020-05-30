بإجمالى 100 مليون جنيه.. المحاريث الهندسية: توريد مواسير لمشروعات المياه القومية بثلاث محافظات

تابع "رضوان" قائلا: "شهدت مبيعات الشركة خلال الشهرين الماضيين تراجعا نتيجة انخفاض القوة الشرائية حيث ان منتجاتنا عبارة سلع معمرة وليست ضرورية فضلا عن تقليل ساعات العمل بمعارض الشركة تنفيذا لقرارات الحظر ".



وأشار رضوان ، الى توريد اجهزة تعقييم طبية للشركات الحكومية عاملة فى قطاع البترول و قطاع الاعمال العام بقيمة 750 الف جنيه خلال الشهر الماضى .



وتعمل شركة المحاريث الهندسية على توفير احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية فضلا عن توزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة.