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اقتصاد

بإجمالى 100 مليون جنيه.. المحاريث الهندسية: توريد مواسير لمشروعات المياه القومية بثلاث محافظات

السبت 30/مايو/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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علياء فوزى
وقال المهندس محمد حسنين رضوان ،رئيس مجلس ادارة شركة المحاريث الهندسية التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الأعمال العام ،إن الشركة استطاعت الحصول على عقود توريد مواسير باجمالى 100مليون للمشروعات القومية التى تنفذها شركات القاهرة و الجيزة و الاسكندرية للمياه و الصرف الصحى.

وأضاف رضوان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن شركته نجحت فى الحصول على عقد موزع حصرى لشركة جيندال العالمية العاملة فى صناعة المواسير و مقرها الهند منوها أن عقود التوريد و اعتمادنا كموزع حصرى للشركة فى مصر ساعدت المحاريث الهندسية من تخفيف أثر التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الايرادات و الارباح.

تابع "رضوان" قائلا: "شهدت مبيعات الشركة خلال الشهرين الماضيين تراجعا نتيجة انخفاض القوة الشرائية حيث ان منتجاتنا عبارة سلع معمرة وليست ضرورية فضلا عن تقليل ساعات العمل بمعارض الشركة تنفيذا لقرارات الحظر ".

وأشار رضوان ، الى توريد اجهزة تعقييم طبية للشركات الحكومية عاملة فى قطاع البترول و قطاع الاعمال العام بقيمة 750 الف جنيه خلال الشهر الماضى .

وتعمل شركة المحاريث الهندسية على توفير احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية فضلا عن توزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة.
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